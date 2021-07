Recovery: Ascani, per transizione digitale serve lavorare sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per compiere la transizione digitale occorre lavorare sulle infrastrutture, bisogna garantire che tutto il Paese senza differenze territoriali, fra centro e periferia, tra nord e sud, sia raggiunto da una connessione veloce, stabile e sicura. Lo ha detto Anna Ascani sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico, in occasione del convegno del Partito democratico su “Il ruolo delle Pmi nel Next Generation Eu”. "Ci siamo dati degli obiettivi ambiziosi - ha aggiunto la sottosegretaria - tra cui raggiungere tutta l'Italia con almeno 1 giga entro il 2026, anticipando gli obiettivi del digital compass". Ma ci sono anche degli obiettivi sul 5G, "il presente e il futuro della transizione digitale perché offre opportunità nuove ai singoli e, soprattutto, alle imprese". Si tratta, ha concluso Ascani, di "6,7 miliardi di investimento che ci permetteranno di raggiungere il sistema delle imprese con questo genere di connettività". (Rin)