Roma: controlli da centro a periferia, 8 persone arrestate in 24 ore

- Sono 8 le persone arrestate nelle ultime 24 ore durante i potenziati servizi di controllo su strada per il contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini del III Distretto Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani ad arrestare per furto aggravato K.G. cittadino georgiano di 35 anni. L'uomo, dopo essere entrato all'interno di un negozio di elettronica del centro commerciale Porta di Roma, ha prelevato un pc dallo scaffale cercando di staccare dallo stesso, il cavo di collegamento all'allarme. Quando improvvisamente il sistema di allarme è scattato, l'uomo si è allontanato in tutta fretta e poi, quando ha smesso di suonare, è tornato sui suoi passi ha prelevato il pc, del valore di circa 2 mila euro, occultandolo sotto la propria camicia e si è diretto verso l'uscita. Sul posto immediato l'intervento degli agenti allertati dal personale della vigilanza, che dopo aver accompagnato l'uomo negli uffici di polizia, lo hanno arrestato. Dopo la convalida, l'Autorità Giudiziaria, ha condannato il K.G. alla pena di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa. (segue) (Rer)