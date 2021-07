Roma: controlli da centro a periferia, 8 persone arrestate in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sempre nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua e gli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, hanno arrestato R.E.R.A. cittadino dominicano di 37 anni per furto aggravato. L'uomo a passeggio in via dei Giuochi Istmici, ha notato una bicicletta elettrica del valore commerciale di 1500 euro davanti ad un'officina, quindi, pensando di non essere notato se ne appropriava allontanandosi. L'uomo, inseguito immediatamente dal proprietario dell'officina che telefonava alle Forze dell'Ordine, è stato prontamente bloccato dai poliziotti, giunti celermente sul posto. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino invece, hanno arrestato U.A.E. cittadino nigeriano di 38 anni che, salito a bordo di un bus, ha iniziato a dare in escandescenza. Intervenuti immediatamente, i poliziotti si sono trovanti davanti l'uomo che ha iniziato a colpirli. Bloccato con non poche difficolta, è stato arrestato. Gli agenti hanno riportato 7 e 2 giorni di prognosi. Sono stati invece gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio, ad arrestare un cittadino gambiano di 43 anni nel corso del servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori in via Prenestina. S.B., con numerosi alias e precedenti di polizia a suo carico, prima ha tentato di estorcere del denaro ad un cittadino peruviano che era stato derubato del suo cellulare, poi ha rapinato un cittadino bengalese sotto gli occhi della pattuglia che stava perlustrando la zona alla ricerca dell'autore della precedente rapina. Il 43enne è stato arrestato per rapina e tentata estorsione. (segue) (Rer)