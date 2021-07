India: aumentano vendite veicoli per passeggeri, oltre 231 mila a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India a giugno sono stati venduti 231.633 veicoli per passeggeri contro i 105.617 dello stesso mese dell’anno scorso. Lo ha reso noto l’Associazione dei produttori indiani di auto (Siam). Anche i mezzi a due ruote hanno registrato un incremento su base annua, ma meno consistente, da 1.014.827 a 1.055.777. I mezzi a tre ruote, invece, hanno subito un calo: ne sono stati venduti 9.397, contro i 10.300 di giugno 2020. Le vendite complessive hanno totalizzato 1.296.807 unità, a fronte delle 1.130.744 dell’anno prima. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021-22, iniziato ad aprile, il dato totale per i veicoli per il trasporto di passeggeri è di 646.272 unità vendute, contro le 153.734 di aprile-giugno 2020. Sommando tutti i segmenti si arriva a 3.180.039 unità, contro le 1.492.612 dello stesso periodo dell’esercizio precedente.(Inn)