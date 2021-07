© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la revisione di Solvency II, "l'intervento normativo non stravolgerà l'impianto fondamentale". Lo ha detto il presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania. "Il regime prudenziale, partendo dalle premesse su cui è costruito, ha funzionato nel complesso bene, anche in un contesto di crisi", ha sottolineato.(Rin)