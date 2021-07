Migranti: presentata risoluzione alternativa per chiusura collaborazione con Guardia costiera libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenta deputati hanno presentato una risoluzione alternativa, alla Camera, a prima firma di Erasmo Palazzotto, per chiedere la sospensione immediata del supporto alla Guardia costiera libica. "Le sistematiche violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia sono state oggetto di diversi report delle Nazioni unite, delle principali organizzazioni umanitarie e di molte inchieste giornalistiche - si legge in una nota sottoscritta dai parlamentari interessati -. Nei centri di detenzione gestiti dalle autorità libiche le persone subiscono violenze inaudite: vengono torturate, violentate, uccise o vendute come schiavi. Le collusioni, e spesso la sovrapposizione, tra la Guardia costiera libica e le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani sono state oggetto di diverse indagini anche della magistratura italiana. Continuare a sostenere direttamente e indirettamente la deportazione di uomini, donne e bambini nei centri di detenzione in Libia facendo finta che questa realtà non esista configura nei fatti una violazione delle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani. Non è sufficiente - continua la nota - spostare la catena di comando dall'Italia all'Europa: mantenere in vita questo sistema di respingimento resta una violazione del diritto internazionale che mina alle fondamenta la nostra civiltà giuridica". (segue) (Rin)