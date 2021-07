Imprese: Ascani, favorire dialogo più proficuo con la ricerca di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sforzo che "dobbiamo fare non è semplicemente finanziare, come è giusto che sia, il sistema della ricerca di base, ma instaurare un dialogo più proficuo tra quel sistema della ricerca e quello delle imprese". Lo ha detto Anna Ascani sottosegretaria di Stato al ministero dello Sviluppo economico, in occasione del convegno del Partito democratico su “Il ruolo delle Pmi nel Next Generation Eu”. "I nostri ricercatori fanno un lavoro eccezionale - ha aggiunto Ascani -, siamo primi in molti indici internazionali per quello che riguarda la capacità di fare ricerca. Quello che ci manca - ha concluso la sottosegretaria - è trasferire questa ricerca, a un livello eccezionale, alle nostre imprese. (Rin)