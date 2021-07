Haiti: Martine Moise parla dall'ospedale, morte Jovenel è dolore che non passera più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martine Moise, gravemente ferita durante l'assalto costato la vita al marito, l'ex presidente Jovenel, si sta progressivamente rimettendo dopo l'operazione chirurgica del 10 luglio. In un nuovo messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, il secondo da quando è ricoverata in un ospedale della Florida (Usa), Moise "ringrazia" tutti coloro che l'hanno aiutata a "ritrovare la vita". "Io, Martine Moise, non posso ancora credere che mio marito mi abbia lasciato così, davanti ai miei occhi, senza dire un'ultima parola. Questo dolore non passerà più", ha scritto Moise in un messaggio in criollo haitiano. In un analogo post, anche questo corredato da fotografia che la ritrae nel letto d'ospedale, Martine ha ringraziato in inglese degli "angeli custodi" che l'hanno aiutata a superare il "terribile momento". La moglie di Jovenel appare con una vistosa fasciatura al braccio destro, mentre il resto del corpo è coperto da un lenzuolo. (segue) (Mec)