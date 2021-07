Covid: Bernini (FI), su certificato verde no a logiche talebane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che "con le logiche talebane delle opposte tifoserie non si va da nessuna parte. Mi riferisco - continua la parlamentare in una nota - a quei liberali che pretendono la libertà assoluta per chi non si vaccina senza tutelare i diritti degli altri, col rischio di compromettere la libertà collettiva. E a chi vorrebbe trasformare baristi e ristoratori in vigilantes anti Covid. Esiste una via di mezzo che va percorsa senza esitazioni, e che preveda l’estensione motivata del Green pass per i luoghi e gli eventi più a rischio". L'esponente di FI aggiunge: "Su una cosa almeno dovremmo essere tutti d’accordo: la riapertura delle scuole è considerata un potenziale moltiplicatore di contagi ed è assai vicina, ma non abbiamo ancora alcuna certezza di poter garantire a tutti i ragazzi le lezioni in presenza e in sicurezza. Ma di questo si parla troppo poco". (Com)