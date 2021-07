Expo 2020: la bellezza delle scienze del clima al padiglione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scienza del clima, sviluppo sostenibile ed esplorazione dei mari sono al centro delle attività che animeranno il padiglione Italia a Expo 2020 Dubai in virtù della collaborazione tra Fondazione centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) e il Commissariato generale per la partecipazione italiana alla prossima esposizione universale che partirà il primo di ottobre. Lo riferisce oggi un comunicato stampa del Commissariato generale di sezione dell'Italia per Expo 2020 Dubai. Il Cmcc porterà a Expo Dubai il suo contributo scientifico-tecnologico nella fornitura e visualizzazione di dati meteo-marini, modelli oceanografici e applicazioni marine. L'istituto italiano di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici contribuirà all'esposizione universale anche con esperti e dialoghi su temi di frontiera, quali l'Oceano globale costiero, il cuore di CoastPredict, l'iniziativa che fa parte del decennio del mare dell'Unesco. (segue) (Com)