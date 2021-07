Polonia: portavoce governo, organizzazione della giustizia è competenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione della giustizia è una competenza nazionale della Polonia e non dell’Unione europea. Lo ha detto il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, intervistato dall’emittente televisiva pubblica “Tvp”. Secondo Muller, quello che fa la Corte di giustizia dell’Unione europea è la dimostrazione che la Polonia ha a che fare con un “conflitto essenziale”, ovvero con “il tentativo di prendere il controllo delle competenze degli Stati membri a livello Ue”. “E’ un principio del trattato Ue che le attribuzioni che non sono affidate all’Unione siano degli Stati membri. Senza dubbio tra di essere c’è la questione dell’organizzazione dell’apparato giudiziario”, ha detto Muller. Se per qualcuno la sentenza della Corte costituzionale polacca sul rapporto gerarchico tra diritto nazionale e comunitario dovrà condurre alla fuoriuscita della Polonia dall’Ue, “mi chiedo perché questo non sia accaduto nel caso della Germania, dove un’analoga decisione è stata introdotta, o in Francia, Repubblica Ceca, Italia, in generale nella maggioranza dei Paesi Ue”, ha continuato il portavoce. Per Muller quello attuale non è un conflitto giuridico ma “un gioco di carattere politico”. (segue) (Vap)