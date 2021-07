Polonia: portavoce governo, organizzazione della giustizia è competenza nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’aprile dello scorso anno la Cgue ha imposto alla Polonia di sospendere immediatamente l’applicazione delle disposizioni nazionali relative alle competenze della sezione disciplinare della Corte suprema per quanto riguarda i procedimenti nei confronti dei giudici. La sentenza della Corte europea ha anche ricordato che la Polonia ha adottato nel 2017 una nuova normativa disciplinare relativa ai giudici della Corte suprema e dei tribunali ordinari. La sezione disciplinare è stata creata proprio nell’ambito di tale riforma legislativa. Dopo aver affermato che l’adozione del nuovo regime disciplinare rappresenta una violazione ai sensi del diritto comunitario, la Commissione europea ha presentato il precedente 25 ottobre un ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia, dichiarando che la normativa approvata in Polonia non garantisce l’indipendenza e l’imparzialità della sezione disciplinare, composta esclusivamente da giudici selezionati dal Consiglio nazionale della magistratura. Nella sua sentenza dell'aprile del 2020, la Corte ha sottolineato che gli Stati membri sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi ai sensi del diritto comunitario: è responsabilità dei singoli paesi garantire che la normativa sia coerente con il principio di indipendenza del potere giudiziario. (Vap)