Bielorussia: Tikhanovskaya discute con Ad Ryanair del dirottamento volo Atene-Vilnius

- La leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya durante la sua visita in Irlanda ha incontrato l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, con cui ha discusso della possibilità di intentare una causa contro le autorità bielorusse per il dirottamento del volo Atene-Vilnius dello scorso 23 maggio. Come riferito sul canale Telegram di Tikhanovskaya, l'incontro con O'Leary si è svolto mercoledì nella sede di Ryanair a Dublino. L’Ad ha parlato dell'indagine della compagnia sull’atterraggio di emergenza avvenuto all'aeroporto di Minsk. Secondo il rapporto, ha spiegato Tikhanovskaya, la società stava collaborando con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao), Polonia, Lituania e la Grecia per raccogliere i materiali e le prove necessarie. Tikhanovskaya ha ringraziato O'Leary per la sua posizione di principio e "ha espresso sostegno a una causa internazionale contro il regime di Lukashenko", definendo l'episodio che ha visto coinvolto il volo della compagnia aerea Ryanair "un dirottamento". Tikhanovskaya e l’Ad di Ryanair hanno discusso di come l'incidente ha colpito la compagnia e il settore del trasporto aereo globale e "hanno concordato di fare tutto il possibile per garantire che lo stato di diritto e la sicurezza tornino sia nello spazio aereo internazionale che in Bielorussia". (segue) (Rel)