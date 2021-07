Bielorussia: Tikhanovskaya discute con Ad Ryanair del dirottamento volo Atene-Vilnius (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo Ryanair in volo da Atene a Vilnius il 23 maggio è atterrato con urgenza all'aeroporto di Minsk a causa di un presunto allarme bomba rivelatosi infondato. A bordo di quest’aereo era presente il dissidente bielorusso Roman Protasevich, fondatore del canale Nexta Telegram, riconosciuto come estremista in Bielorussia. Durante il controllo dei documenti all'aeroporto di Minsk, Protasevich, contro il quale è stato avviato un procedimento penale per aver "organizzato dei disordini di massa", è stato arrestato. Secondo la comunità occidentale, le autorità di Minsk hanno costretto l'aereo ad atterrare con un pretesto inventato. Alcune compagnie aeree hanno deciso di volare aggirando lo spazio aereo della Bielorussia. L'Ue ha vietato l'uso dello spazio aereo e degli aeroporti dei Paesi membri ai velivoli delle compagnie aeree bielorusse. Minsk ha aperto un procedimento penale per falso allarme bomba. (Rel)