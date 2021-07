Francia: ministro Economia, nel 2021 deficit pubblico a inferiore al 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit pubblico della Francia nel 2021 sarà inferiore al 9 per cento. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, intervenendo all'Assemblea nazionale. Le previsioni di crescita sono state riviste al rialzo, passando così dal 5 al 6 per cento. Le entrate saranno impiegate per "contenere i deficit pubblico per il 2021 a meno del 9 per cento contro il 9,4 per cento previsto dalla manovra correttiva", ha detto Le Maire. Le spese pubbliche, secondo quanto dichiarato dal ministro, nel 2021 saranno pari a 10,8 miliardi di euro.(Frp)