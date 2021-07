Moldova: presidente Sandu, ora abbiamo gli strumenti per riformare ed eliminare la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la vittoria alle elezioni parlamentari di domenica il governo moldavo ha tutti gli strumenti per attuare l'agenda anticorruzione e le riforme. Lo ha detto la presidente moldava Maia Sandu al portale "Euronews". Il Partito azione e solidarietà (Pas), formazione fondata dalla stessa Sandu, ha ottenuto il 52,8 per cento dei voti e un numero sufficiente di seggi parlamentari che dovrebbero consentirle di attuare l'ampio programma di riforme con cui è approdata alla presidenza l'anno scorso. "Si tratta di rimuovere dal sistema giudici e pubblici ministeri corrotti, ripulire altre istituzioni e renderle indipendenti dalle influenze di vari gruppi di corruzione, che rubano denaro pubblico da molto tempo", ha detto Sandu. Dopo le elezioni di domenica, Sandu ha detto di sperare che il risultato segnerà "la fine del regno dei ladri in Moldova". A novembre dello scorso anno Maia Sandu ha sconfitto il filorusso Igor Dodon con un messaggio europeista che ha attirato l'interesse di molti moldavi residenti nei Paesi dell'Ue. "Finora le indagini non hanno prodotto risultati e nessuno è stato punito per la corruzione. Una nuova commissione ora renderà pubbliche le informazioni", ha detto Sandu. "Stiamo parlando di riciclaggio di denaro, di evasione fiscale, di vari schemi di corruzione che" assieme all'impoverimento dei cittadini "conducono a che alcuni lascino il Paese", ha affermato la presidente. (Rob)