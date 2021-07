Udine: frodi in appalti per mense scolastiche, 4 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società per azioni è indagata anch’essa per la responsabilità civile dell’ente. L’indagine ha preso l’avvio ad ottobre del 2020 a seguito di molteplici segnalazioni pervenute dalle Commissioni Mensa costituita da rappresentanti dei genitori di istituti scolastici di Udine e di Varmo (Ud), riguardanti disservizi che gravavano sul servizio di ristorazione scolastica, riguardanti nello specifico la presenza di corpi estranei nei pasti, le scarse quantità delle porzioni, la non rispondenza dei pasti a quanto previsto dai menu, le temperature di trasporto dei pasti non idonee, i tempi di consegna non rispondenti a quanto contrattualmente previsto. L’attività investigativa, attraverso le numerose ispezioni svolte nei centri cottura di Ruda (Ud), Tarcento (Ud) e Motta di Livenza (Tv) nonché nelle mense delle scuole e l’analisi dei documenti di gara e delle forniture delle derrate alimentari, che ha visto l’importante contributo dato dal monitoraggio svolto dalle Commissioni Mensa dei genitori, avrebbe suffragato la violazione delle clausole di appalto relative ad aspetti essenziali dei servizi affidati alla società napoletana. (Ren)