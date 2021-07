Animali: Zampy life, una app dedicata agli amici a 4 zampe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una app, totalmente gratuita, dedicata al benessere degli animali domenstici. È "Zampy Life", presentata questa mattina a Palazzo Pirelli, in occasione della giornata dedicata alla lotta al randagismo e all'abbandono degli animali. Alla presentazione della app, ideata da Edoardo Stoppa di Canale 5, sono intervenuti, tra gli altri, la vice presidente della Regione lombardia, Letizia Moratti, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, il capogruppo di Forza Italia, Gianluca Comazzi e il responsabile nazionale dei diritti animali della Lega nazionale per la difesa del cane, Michele Pezone. La app si compone di diverse funzioni: contiene infatti l'anagrafica del proprio animale domestico, la cartella sanitaria e un servizio Sos, attraverso il quale individuare il pronto soccorso animale più vicino in caso di emergenza. (Rem)