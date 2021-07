Armenia: premier Pashinyan, Azerbaigian cerca di minare la pace regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian sta facendo di tutto per minare la pace nella regione del Caucaso meridionale e agirà con una strategia prevedibile, ovvero cercando di mostrare che l'Armenia e l'Artsakh (autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) si oppongono ai processi di pace e demarcazione dei confini. Lo ha affermato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, secondo cui a seguito delle elezioni parlamentari anticipate del 2021, il Partito del contratto civile da lui guidato ha ricevuto il mandato di garantire un'era di sviluppo pacifico per l'Armenia e l'Artsakh. Secondo Pashinyan, il gruppo di lavoro che coinvolge i primi ministri di Russia, Armenia e Azerbaigian svolge un lavoro abbastanza costruttivo e produttivo per sbloccare le comunicazioni regionali e le dichiarazioni dell'Azerbaigian sul cosiddetto "corridoio di Zangezur" non hanno alcun legame con il lavoro di questo gruppo e il contenuto della dichiarazione trilaterale dell'10 gennaio firmata a Mosca. “L'Azerbaigian sta facendo dichiarazioni sul corridoio per distorcere le attività del gruppo di lavoro trilaterale e non consentire l'apertura delle comunicazioni regionali perché il suo obiettivo è continuare la politica trentennale di blocco dell'Armenia, ma proseguiremo il lavoro nel gruppo di lavoro trilaterale per rompere questo status quo e otterremo l'apertura dei collegamenti regionali con il sostegno della Russia", ha affermato Pashinyan. (Rum)