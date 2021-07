Energia: Gentiloni, rivedere regole Ue che non sono in sincronia con il Green deal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole sulla tassazione dell'energia non è in sincronia con gli obiettivi del Green deal europeo e vanno riviste. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando la proposta della Commissione sul Meccanismo di adeguamento delle frontiere al carbonio e la tassazione dell'energia. "Era giunto il momento di rivedere la vecchia direttiva sulla tassazione dell'energia di due decenni. Le aliquote minime previste sono allo stesso livello del 2003. Non sono mai state adeguate all'inflazione. Non riflettono l'effettivo contenuto energetico o le prestazioni ambientali delle fonti energetiche coperte. Portano a tassare i combustibili inquinanti meno delle loro alternative più pulite, il che ovviamente non ha senso. In breve, le regole attuali sono completamente fuori sincronia con le nostre ambizioni green", ha detto. La proposta della Commissione "in primo luogo, interrompe la concorrenza fiscale dannosa sull'energia, con una nuova struttura di aliquote fiscali minime basata sul contenuto energetico e sulle prestazioni ambientali dei combustibili e dell'elettricità". Gentiloni ha spiegato che rispetto all'attuale sistema "in cui le aliquote minime si applicano in base al volume", la proposta "fornirà segnali di prezzo più chiari sia alle imprese che ai consumatori" e "aiuterà anche a riflettere il principio 'chi inquina paga' nelle nostre norme fiscali". (segue) (Beb)