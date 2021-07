Energia: Gentiloni, rivedere regole Ue che non sono in sincronia con il Green deal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, ha proseguito Gentiloni, "stiamo ampliando la base imponibile includendo più prodotti e usi che sono entrati nel mix energetico dal 2003" e "saranno rimosse una serie di possibilità di esenzioni e riduzioni tariffarie consentite dalle norme attuali, con il margine per gli Stati membri di fissare tariffe inferiori ai minimi solo per specifici prodotti 'verdi' come l'elettricità prodotta da energia rinnovabile". Infine, ha concluso il commissario Ue, "stiamo inserendo de facto il cherosene utilizzato come carburante nell'industria aeronautica e il petrolio utilizzato nel trasporto per vie navigabili nell'ambito di applicazione della direttiva. Li stiamo rendendo tassabili per la prima volta, rimuovendo le loro esenzioni obbligatorie". "Si tratta di una misura cruciale visto il ruolo di questi settori nel consumo di energia e nell'inquinamento", ha aggiunto Gentiloni. (Beb)