Recovery: Orlando, investimenti facciano crescere filiere italiane

- In alcuni settori l'Italia non c'è, da tempo, e non ci sarà nell'arco di qualche settimana, ma diventa allora importante che gli investimenti che verranno realizzati siano legati a un percorso che faccia crescere le filiere italiane. Lo ha detto Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in occasione del convegno Pd su “Il ruolo delle Pmi nel Next Generation Eu”. Questa operazione andrà fatta "nel rispetto di una dimensione di mercato unico, non si può pensare che si vada su ricette protezioniste, clausole legate alla nazione o all'insediamento in questo o quel Paese europeo. Ma se riusciamo a far sì - ha concluso il ministro - che il player che viene e investe aiuta a crescere una filiera italiana è una questione di carattere essenziale". (Rin)