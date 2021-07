Difesa: fonti stampa, Etiopia pronta ad usare 10 droni forniti dalla Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è un mistero, del resto, che gli Emirati dispongano di una base militare nell’aeroporto di Assab, in Eritrea, città strategica situata lungo la costa occidentale del mar Rosso. La base, realizzata inizialmente per sostenere le operazioni militari attraverso il mar Rosso nello Yemen, dispone di diversi veicoli aerei da combattimento senza pilota Wing Loong II acquisiti dalla Cina, come messo in luce nell’agosto 2018 da immagini satellitari pubblicate dalla piattaforma DigitalGlobe, specializzata in immagini geospaziali. Sarebbe proprio da Assab, secondo le accuse dei tigrini, che i droni emiratini condurrebbero i raid contro le postazioni del Tplf. Gli Emirati hanno acquistato un Wing Loong II dalla Cina nel 2017 e in precedenza, nel 2013, avevano acquistato droni Predator dagli Stati Uniti. Abu Dhabi dispone inoltre dell'Ucav United 40, prodotto localmente e che ha volato per la prima volta nel 2013, e ha ordinato di recente ulteriori Seeker 400 dal Sudafrica. (segue) (Res)