Difesa: fonti stampa, Etiopia pronta ad usare 10 droni forniti dalla Turchia (3)

- Tuttavia, stando al sito investigativo “Bellingcat”, specializzato nella verifica dei fatti attraverso il reperimento di materiale “open source”, un utilizzo di droni emiratini per sostenere l’offensiva dell’Etiopia nel Tigrè appare plausibile, ma non probabile. Sebbene, infatti, le immagini satellitari messe in rete dal sito confermino la presenza di droni prodotti dalla Cina nella base militare di Assab, questo non è sufficiente a confermare un loro effettivo utilizzo nel Tigrè. Le immagini, fornite da Planet Labs, mostrano un drone con un'apertura alare di poco più di 20 metri, corrispondente alle caratteristiche del modello di drone prodotto dalla cinese Chengdu Aircraft Industry Group e acquistato dagli Emirati. Al momento, secondo “Bellingcat”, non ci sono ulteriori prove che questi stessi droni siano stati coinvolti in operazioni a sostegno dell'aviazione etiope, sebbene siano stati confermati avvistamenti di caccia a reazione etiopi nella zona del conflitto. (segue) (Res)