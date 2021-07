Difesa: fonti stampa, Etiopia pronta ad usare 10 droni forniti dalla Turchia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, gli hangar dei droni di recente costruzione nella base di Assab suggeriscono una maggiore presenza di droni nell'area e le immagini forniscono una forte indicazione circa la possibilità del loro utilizzo, sebbene questo non possa essere ancora confermato. D’altro canto, va ricordato che l'aeronautica militare etiope gestisce anche caccia a reazione MiG-23 e Sukhoi-27 di fabbricazione russa ed elicotteri d'attacco che potrebbero essere stati utilizzati negli attacchi annunciati dal premier etiope Abiy Ahmed. I filmati caricati su Facebook e condivisi dal servizio in lingua amarica dell’emittente “Deutsche Welle”, inoltre, indicano che caccia a reazione etiopi sono stati avvistati intorno a Macallè, dove sarebbero stati coinvolti in raid aerei. Alla luce di ciò, le immagini satellitari sembrerebbero confermare senza tema di smentita la presenza di droni prodotti dalla Cina nella base militare emiratina di Assab, ma al momento non ci sono ulteriori prove che questi stessi droni siano stati coinvolti in operazioni a sostegno dell'aviazione etiope. (Res)