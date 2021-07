Lazio: sabato 17 luglio dall’isola di Santo Stefano la gara di nuoto Natalonga per l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’isola di Santo Stefano alla spiaggia Calanave di Ventotene, 1.700 metri a nuoto all’origine del sogno europeo, per riaffermare i valori fondanti dell’Unione e rivendicare una nuova Europa basata sull’uguaglianza dei diritti. La Natalonga per l’Europa, gara non competitiva in acque libere organizzata dall’associazione EuropaNow! con Acmos e la Fondazione Benvenuti in Italia, in collaborazione con il Comune di Ventotene e la rappresentanza in Italia della Commissione europea, si terrà sabato 17 luglio 2021. Questa terza edizione è dedicata all’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene, il testo redatto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, che nel 1941 ebbero la forza di immaginare un’Europa libera, unita e solidale in un momento in cui il continente sembrava destinato a subire per sempre il giogo del nazifascismo. “Bisogna raccontare a tutti e soprattutto ai giovani, quello che è accaduto nel ‘900, chi erano quei confinati a Ventotene e perché li avevano mandati lì. La memoria è la cosa più importante, perché se noi facciamo di tutto per dimenticare quello che abbiamo fatto, allora tutto può ricominciare esattamente come prima”, è il messaggio che la scrittrice italo-ungherese Edith Bruck, premio Strega Giovani 2021, ha voluto mandare con un video ai partecipanti della Natalonga. (segue) (Com)