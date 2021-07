Lazio: sabato 17 luglio dall’isola di Santo Stefano la gara di nuoto Natalonga per l’Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In occasione della Conferenza sul Futuro dell’Europa (CoFoE) che si è aperta a maggio, dobbiamo ispirarci alla lungimiranza degli autori del Manifesto”, dice Eric Jozsef, co-fondatore di EuropaNow!, che aggiunge, “I mesi bui della pandemia ci hanno ricordato quanto l’Europa sia una costruzione essenziale. Rimane però da portare a termine il sogno dei padri fondatori, superare le resistenze degli Stati nazionali, per realizzare una Unione ancora più forte e vicina ai cittadini”. Nell’ambito della manifestazione, sull’isola pontina venerdì 16 luglio verrà presentato il progetto EuReCa – European Republican Cafés, una rete di caffè che saranno altrettanti luoghi di confronto sul futuro dell’Unione, con l’obiettivo di aprire la strada a una Repubblica d’Europa. Oltre alle tre associazioni promotrici della Natalonga, il progetto EuReCa è sostenuto anche da European Democracy Lab di Berlino, da New Europeans, fondata dall’ex parlamentare britannico Roger Casale e dal sito d’informazione Voxeurop, basato a Parigi. La Natalonga per l’Europa ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio. (Com)