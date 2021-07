Ue: Gentiloni, passaggio a energia più verde solo con transizione socialmente equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio a un'energia più verde può avvenire solo come parte di una transizione socialmente equa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando la proposta della Commissione sul Meccanismo di adeguamento delle frontiere al carbonio e la tassazione dell'energia. "Vorrei essere chiaro. Il passaggio a un'energia più verde può avvenire solo come parte di una transizione più ampia, socialmente equa, verso un'economia più sostenibile. Dobbiamo bilanciare equità e ambizione. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero adottare misure compensative per le persone vulnerabili e le persone colpite dalla povertà energetica, anche attraverso la ridistribuzione delle entrate. La nostra ambizione verde deve essere accompagnata dalla nostra ambizione sociale", ha detto. "Pertanto, la nostra proposta contiene anche possibilità integrate per gli Stati membri di sollevare le famiglie a basso reddito da qualsiasi onere fiscale aggiuntivo mentre si adeguano a un'energia più verde nei prossimi anni", ha aggiunto il commissario Ue. (Beb)