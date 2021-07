Russia: Putin, modifiche alla Costituzione sono degna risposta a nuove sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa adottati nel 2020 rappresentano una degna risposta alle sfide odierne. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio ai lettori del commento scientifico divulgativo alla Costituzione. "Nel 2020 in Russia si sono verificati importanti cambiamenti costituzionali. Riflettono la volontà consolidata del popolo russo, rappresentano una degna risposta alle sfide di oggi, un'espressione di aspirazioni e speranze comuni legate al presente e al futuro della patria", ha affermato nel commento, pubblicato sul sito web del Cremlino. Durante la preparazione degli emendamenti sono state prese in considerazione l'esperienza mondiale e le tendenze moderne nello sviluppo del diritto costituzionale, ha sottolineato il capo dello Stato, osservando che la Carta fondamentale adottata quasi 30 anni fa ha dimostrato la sua efficacia e rimarrà "una base giuridica affidabile del Paese" per molti decenni a venire. "La Costituzione aggiornata ha determinato i principi fondamentali del nostro Stato: continuità storica, fondamenti morali della società, garanzie sociali e legali affidabili dei diritti dei cittadini, equilibrio tra tutti i rami del governo pur mantenendo un deciso presidenzialismo", ha dichiarato Putin. (segue) (Rum)