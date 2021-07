Russia: Putin, modifiche alla Costituzione sono degna risposta a nuove sfide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti alla Costituzione adottati nel 2020 hanno permesso a Vladimir Putin di candidarsi alla presidenza per la quinta volta. Altre disposizioni riguardano il divieto di alienazione dei territori russi, il consolidamento del concetto di matrimonio come unione tra uomo e donna, l'espansione dei poteri dell'Assemblea federale. Il voto di conferma degli emendamenti si è tenuto il primo luglio 2020. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, il 77,92 per cento dei cittadini si è espresso a favore della modifica della Costituzione. L'affluenza è stata del 67,97 per cento. (Rum)