Conflitti: Vattani, presidenza italiana Consiglio d'Europa lavorerà per Giornata internazionale vittime civili

- La presidenza italiana del Consiglio d’Europa, che inizierà nel novembre del 2021, sarà un’occasione per rilanciare il tema dell’istituzione di una Giornata internazionale delle vittime civili di guerra. Lo ha detto l’ambasciatore Umberto Vattani, nel suo intervento oggi alla sala Nassiriya del Senato per la conferenza stampa per la presentazione della tavola rotonda “Mai più vittime civili di guerra: la cultura della pace e della solidarietà quale strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti” in programma il 28 luglio a Taormina. Vattani, che è presidente del Comitato promotore per l’istituzione della Giornata internazionale delle vittime civili di guerra, ha sottolineato che i conflitti armati "dalla Seconda guerra mondiale in poi colpiscono più i civili che i militari". Secondo l’ambasciatore, vi è “uno scopo nobile” nell’istituire una Giornata internazionale in quanto si tratta di "un momento di riflessione” ma anche di “azione” e di “stimolo”. Per questo motivo, ha ricordato Vattani, nel 2017 il Parlamento italiano ha votato per istituire una Giornata internazionale delle vittime civili di guerra ma tale esempio ancora non è stato seguito da molti Paesi della comunità internazionale. Secondo Vattani, oltre che nel quadro del Consiglio d’Europa l’azione italiana volta a rilanciare questo obiettivo si svolgerà anche a Bruxelles per sensibilizzare le istituzioni dell’Ue. Dapprima, a suo modo di vedere, grazie alla collaborazione del ministero degli Esteri italiano si potrà così creare una Giornata europea delle vittime civili di guerra per poi promuoverla fino a farla diventare Giornata internazionale con il coinvolgimento necessario delle Nazioni Unite. (Res)