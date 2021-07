© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviamo una fase decisiva per il futuro dell'Italia, in cui l'unità è un forte valore aggiunto. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio letto in occasione dell'Assemblea dell'Ania. "Il settore assicurativo, per la consistenza del risparmio finanziario che gli italiani gli affidano, gioca un ruolo di grande rilievo nel nostro Paese", evidenzia Draghi.(Rin)