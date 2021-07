Imprese: Abete (Confindustria), valorizzare le realtà italiane della cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto questo secondo il presidente è il chiaro sintomo di "una logica statalista preoccupante". Davanti all'Italia "ci sono l'occasione del Pnrr, lo sviluppo dei borghi, dei nuovi servizi. Ma questo solo se siamo in grado di qualificare da un lato la domanda dei cittadini che vengono in Italia e dall'altro l'offerta. Tutti sappiamo che lo Stato deve esercitare un ruolo di indirizzo e controllo, ma non di gestione". Il presidente osserva infine che "Il mondo ha bisogno di creatività e cultura e se vogliamo svilupparli occorre una pluralità di attori. Le imprese sono un attore a tutto tondo e con pieno titolo. Se non si faranno crescere le imprese italiane, cresceranno solo quelle internazionali. Che poi verranno in Italia e occuperanno gli spazi lasciati liberi", ha concluso Abete. (Res)