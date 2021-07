Lavoro: Durigon, invogliare gli imprenditori a puntare sul nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianetti, Gkn, e ora Whirlpool: sembra che le aziende non aspettassero altro che lo sblocco dei licenziamenti. "Il blocco dei licenziamenti - spiega il sottosegretario Claudio Durigon al "Corriere della Sera" - non è una soluzione. Dobbiamo cercare di non fare proclami e far tornare le persone a lavorare, questa è la cosa più importante". Poi spiega come si può convincere Whirlpool a far rientrare gli operai: "Whirlpool è una vertenza che ci portiamo avanti da tantissimo tempo, c'è una riconversione in corso. Ma si può risolvere solo invogliando gli investitori a non scappare dall'Italia, va risolta offrendo delle prospettive". La multinazionale vuole licenziare e chiudere: "II vincolo del non licenziamento e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali non può essere una soluzione. L'unica soluzione è far tornare gli operai al lavoro, è questa la vera battaglia: il lavoro. E noi siamo rasserenati quando le persone lavorano. Come governo ci stiamo impegnando per questo, crediamo sia la strada più giusta per tutti e per farlo bisogna rendere attrattivo restare ad investire in Italia". "Stiamo provando - conclude Durigon - con la persona più qualificata che abbiamo, il premier Mario Draghi, contiamo di riuscire a convincere la multinazionale americana a restare in Italia. II Pnrr è una grande occasione per riqualificare e riconvertire, non va sprecata". (Res)