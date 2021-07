Sardegna: assestamento di bilancio, aumentati i fondi per sostenere gli spettacoli dal vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più risorse, da 7 a 9 milioni, per sostenere il settore dello spettacolo dal vivo. Lo ha deciso all'unanimità la seconda commissione del Consiglio regionale che ha ascoltato le ragioni del Cuss (coordinamento unitario dello spettacolo dal vivo in Sardegna) che con i portavoce Marco Benoni, Vincenzo De Rosa e Monica Pistidda, ha raccontato la crisi del settore a seguito della pandemia ed ha illustrato un approfondito dossier dal quale emerge l'inadeguatezza della contribuzione regionale e nel quale si evidenzia l'effetto moltiplicatore generato dalla cultura e dallo spettacolo nell'isola. La commissione ha sostanzialmente accolto all'unanimità le richieste avanzate dal Cuss affinché in sede di assestamento di Bilancio le risorse siano incrementate da 7 ad almeno 9 milioni. Il parlamentino della Cultura si è dunque impegnato per formalizzare tale richiesta attraverso una risoluzione ed un eventuale emendamento da presentare in sede di esame dell'assestamento. (Rsc)