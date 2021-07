Libia: ex capo Alto Consiglio di Stato, solo i libici determinano il loro sistema di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante giungere a elezioni eque e credibili il 24 dicembre. E’ quanto emerso durante l’incontro tra l’ex capo dell’Alto Consiglio di Stato della Libia e membro del Forum di dialogo politico, Abdulrahman Sewehli, con l'ambasciatore del Regno Unito in Libia, Nicholas Hopton, e la sua delegazione. Lo ha annunciato Sewehli sul suo profilo Twitter, descrivendo l’incontro come una fruttuosa discussione con l'ambasciatore britannico e il suo vice. Durante l'incontro, Sewehli ha sottolineato la necessità di tenere in via prioritaria le elezioni legislative, seguite dal referendum sulla base della bozza di Costituzione modificata come percorso consensuale accettabile per la maggior parte delle forze politiche. Il membro del Forum di dialogo politico ha sottolineato che solo i libici determinano il loro regime, nessun altro.(Lit)