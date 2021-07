Sardegna: formazione professionale, dalla Regione nuovi stanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda commissione, presieduta da Alfonso Marras (Psd'Az), ha espresso parere favorevole (5 favorevoli del centrodestra e 3 astenuti dei gruppi di opposizione) alla deliberazione che rimodula alcuni stanziamenti della legge 22/2021 riferiti alla formazione professionale. Disco verde, all'unanimità, anche alla deliberazione sempre in materia di formazione professionale e istruzione professionalizzante. Entrambi i provvedimenti sono stati illustrati dall'assessora del lavoro Alessandra Zedda che, con particolare riferimento alla prima deliberazione, ha motivato la decisione dell'esecutivo regionale di destinare un milione di euro aggiuntivo, dei quattro originariamente stanziamenti, alle linee di intervento che riguardano green e blue economy; digitalizzazione e hospitality "non essendo pervenuti progetti in materia di economia circolare". (segue) (Rsc)