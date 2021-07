Sardegna: formazione professionale, dalla Regione nuovi stanziamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ulteriore variazione riguarda lo spostamento di due milioni di euro su quattro complessivi, dalle formazione continua on the job, ai progetti riguardanti la formazione dei disoccupati che potranno essere assorbiti nei settori della green economy, dell'Ict e dell'ospitalità. "Tale incremento – ha precisato l'assessore, sollecitata anche dagli interventi dei consiglieri Giagoni (Lega), Ignazio Manca (Lega), Comandini (Pd), Stara (Iv), Caddeo (Progressisti) – consentirà di finanziare 54 proposte progettuali rispetto alle 36 finanziabili in origine, con l'obiettivo di finanziare tutte le 84 proposte formulate dalle agenzie formative che hanno risposto all'apposito avviso". (Rsc)