Sardegna: sindacati pensionati alla Regione, "sanità più vicina alle persone fragili"

- Aprire un confronto continuo e costante anche con la categoria dei pensionati per progettare una sanità più vicina alle persone fragili e a quelle più bisognose di aiuto. E' questa la richiesta dei sindacati dei pensionati che hanno incontrato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e i capigruppo per illustrare la situazione della sanità sarda messa ulteriormente in difficoltà dalla pandemia. Marco Grecu, segretario generale regionale della Spi Cgil, Adalberto Farina, segretario generale regionale Fnp Cisl e Rinaldo Mereu, segretario generale regionale della Uilp Uil hanno affermato che la situazione in Sardegna è particolarmente difficile e hanno auspicato la creazione di una medicina territoriale, la sola capace di tutelare le categorie più fragili che – hanno detto – si sentono abbandonate. (segue) (Rsc)