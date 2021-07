Sardegna: sindacati pensionati alla Regione, "sanità più vicina alle persone fragili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari generali hanno chiesto il potenziamento delle strutture per ridurre i tempi di attesa per le visite specialistiche, gli aumenti dei budget per la medicina convenzionata, la creazione di una sanità del territorio con la conseguente istituzione di case della salute e degli ospedali di comunità, la riqualificazione dei distretti sanitari, più certezze nel piano di vaccinazione e per i medici di base. Perché è necessario dare sicurezze agli anziani e ai pazienti più fragili che vogliono essere assistiti, curati e protetti. "Il confronto tra i pensionati e le istituzioni deve essere continuo – ha detto il presidente Pais – la vostra esperienza per noi è preziosa. Siamo consapevoli che bisogna proteggere e curare chi sta male e che ogni paziente ha il diritto di ricevere le cure migliori e tempestive in qualunque parte della Sardegna risieda". (Rsc)