Sardegna: controlli anti-Covid in porti e aeroporti, nelle prossime ore l'ordinanza di Solinas

- La Regione ripristinerà i controlli, attraverso i tamponi, sui passeggeri in arrivo nei porti e negli aeroporti della Sardegna. Lo conferma, il vicepresidente della Regione e assessore del Lavoro, Alessandra Zedda. Un'ordinanza in tal senso sarà firmata nelle prossime ore dal governatore Solinas. Zedda ha sottolineato che i numeri dei contagi nell'isola sono in costante crescita e che, fermo restando che la prima strategia resta quella della vaccinazione, la Sardegna si sta attrezzando per ripartire con i controlli, in particolare in porti e aeroporti, e in particolare per chi proviene dalle zone a rischio. In fase di valutazione l'estensione dei controlli anche sulle tratte nazionali. (Rsc)