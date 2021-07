Libia: Procura generale, rilasciati dal 2018 più di 3.179 detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale della Libia ha annunciato il rilascio di oltre 3 mila detenuti nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, in esecuzione degli ordini del procuratore e delle disposizioni adottate dal dipartimento di deterrenza per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. L'ufficio della Procura ha aggiunto che dal primo aprile al 3 luglio sono stati rilasciati 179 detenuti, mentre sono ancora in corso le procedure giudiziarie e amministrative per esaminare le condizioni di tutti i detenuti il prima possibile. Un messaggio dell'ufficio del procuratore generale su Facebook ha spiegato che queste decisioni sono inquadrate nell'impegno di affrontare i contenuti dei rapporti preparati dai comitati e dagli organismi internazionali e nazionali per i diritti umani sulla situazione in Libia.(Lit)