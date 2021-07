Credito: Sewing (Deutsche Bank), Ue deve colmare divario con Usa nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche europee devono “colmare ora” il divario “davvero grande” con le concorrenti degli Stati Uniti, ma “questo non mi spaventa”. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Deutsche Bank Christian Sewing, presidente dell'Associazione federale delle banche tedesche (Bdb), nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “ Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Sewing, “ciò che più importa” è che i clienti degli istituti di credito “in Europa, ma anche in altre regioni, desiderino alternative alle banche statunitensi”. Pertanto, ha evidenziato l'Ad di Deutsche Bank, “dobbiamo cogliere questa opportunità”. Per il presidente del Bdb, vi sono “diverse ragioni” che spiegano il divario nel settore del credito tra Europa e Usa. In primo luogo, il mercato bancario statunitense è “strutturato in maniera diversa da quello europeo”. Inoltre, gli Stati Uniti hanno adottato “una politica dei tassi di interesse diversa” da quella attuata da anni dalla Banca centrale europea (Bce), ottenendo un vantaggio “per miliardi” di euro. Infine, gli Usa “nel loro insieme, ma anche le banche” del Paese, hanno affrontato la crisi finanziaria “più velocemente e meglio di noi”. Per Sewing, infine, tutto ciò ha portato oggi gli istituti di credito statunitensi a essere significativamente più redditizi e valutati di più in Borsa rispetto alle banche europee”. (Geb)