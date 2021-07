Libia: attivista politico invita a prendere le armi se Haftar parteciperà alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista politico Jamal Al Haji ha invitato a imbracciare le armi se alle elezioni previste il 24 dicembre prossimo dovesse partecipare il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato esercito nazionale libico (Lna). "Non ci saranno elezioni, né il 24 né il 65", ha scritto su Twitter, secondo quanto ha riportato il quotidiano "Al Saa 24". "Se ci sono uomini che hanno armi in Libia, e non ne dubito, non ci saranno elezioni, né il 24 né il 65, con la presenza di Haftar, e non ci importa il costo", ha aggiunto l’attivista. Al Jahi ha aggiunto: "Sosterremo le armi contro qualsiasi elezione a cui parteciperà Haftar, non lasciate che ridano di te, perché i risultati di queste elezioni sono già decise dal ministro e la Francia ha tutti i documenti per compiere brogli".(Lit)