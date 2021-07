Georgia: presidente Consiglio Ue Michel atteso a Tbilisi la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sarà in visita in Georgia la prossima settimana. Lo ha affermato Irakli Kobakhidze, presidente del partito di governo Sogno georgiano, all’emittente “Rustavi 2”. Michel, secondo quanto riferito da Kobakhidze, sarà informato su tutti i processi che si stanno svolgendo in Georgia, compresi gli eventi del 5 e 6 luglio. "La visita è programmata e, per quanto ne so, s terrà il 19 o il 18 luglio. Forniremo informazioni complete a Charles Michel in relazione agli eventi del 5 luglio, compresi i rischi previsti e la risposta delle forze dell'ordine. Forniremo informazioni su tutto, compreso come ha reagito lo Stato dopo che, purtroppo, queste violenze erano già state commesse, in particolare arresti e indagini ancora in corso”, ha spiegato l’esponente del Sogno georgiano. “Forniremo informazioni complete a Charles Michel e agli altri partner" della Georgia, ha aggiunto Kobakhidze. (Rum)