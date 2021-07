Libia: il ministero dell'Interno acquisisce gestione sicurezza della strada costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello al ministero dell'Interno nel governo di unità nazionale, Youssef Bouzrig, ha confermato che il dicastero ha assunto la gestione della sicurezza della strada costiera, sulla base delle raccomandazioni e delle direttive del Comitato militare 5+5. Lo ha riferito il quotidiano "Al Marsad", vicino al generale Khalifa Haftar, affermando che Bouzrig lo ha dichiarato all’emittente televisiva "Al-Tanasuh", che trasmette dalla Turchia. Il piano per la gestione della sicurezza parte dalla porta di Abu Qurain, a ovest, fino alla porta numero 50, a est. Bouzrig ha aggiunto che le forze di sicurezza "mettono in sicurezza la strada costiera dopo averla ricevuta (in consegna) sulla base delle istruzioni del comandante in capo delle forze armate, il generale Khalifa Haftar, e che tutto sotto controllo".(Lit)