Francia: l'ex braccio destro di Le Pen Philippot si candida alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Florian Philippot, leader del partito Les Patriotes ed ex vice presidente del Front National (diventato poi Rassemblement National), ha annunciato la candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi del 2022. "Penso che il nostro progetto debba essere presente all'elezione presidenziale", ha detto Philippot in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". "La volontà di far uscire la Francia dall'Unione europea, la 'Frexit', è fondamentale per me. Ho lasciato il Rassemblement National nel momento in cui ha deciso di non condurre più questa lotta e di voltare la pagina del sovranismo", ha detto l'ex braccio destro di Marine Le Pen. Philippot parla di "tirannia" nel commentare le recenti misure annunciate dal presidente, Emmanuel Macron, per accelerare la campagna vaccinale. Secondo il leader di Les Patriotes non serve a nulla puntare sul vaccino considerandolo come una "bacchetta magica", ma è invece necessario fare "prevenzione".(Frp)