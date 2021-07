Energia: Azerbaigian, esportati 17 miliardi di metri cubi di gas in primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2021 sono stati trasportati 17 miliardi di metri cubi di gas attraverso i principali gasdotti in Azerbaigian, ovvero il 9,5 per cento in più rispetto allo scorso anno. Lo ha riferito il Comitato statale di statistica nazionale. Il 49 per cento del gas è stato trasportato attraverso il gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum. Pertanto, nel periodo di riferimento, 8,3 miliardi di metri cubi di gas sono stati trasportati attraverso questo gasdotto, in aumento del 43,5 per cento rispetto al medesimo periodo del 2020. (Rum)