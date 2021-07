Energia: l'Oman annuncerà gara per tre concessioni petrolifere il prossimo agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia e dei Minerali dell'Oman ha dichiarato che il Sultanato prevede di bandire una gara per commercializzare tre concessioni petrolifere ad agosto. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del dicastero, sarà avviato un tour per offrire e commercializzare le aree di concessione petrolifera nelle zone 23, 38 e 66. Le entrate petrolifere del Sultanato sono state colpite dalle ripercussioni della pandemia e della diminuzione della domanda di carburante. La produzione petrolifera del Sultanato, che non fa parte dell'Opec, è scesa a 950 mila barili al giorno lo scorso maggio, rispetto a 1,108 milioni di barili al giorno nello stesso mese del 2020.(Res)