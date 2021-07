Covid: Ricciardi, green pass all'italiana non è più efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass all'italiana non è più efficace, lo scenario è cambiato. Lo ha detto ad "Agorà Estate", su Rai3 Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. "Il green pass dovrebbe esserci solo dopo le due dosi. Il governo sta andando in quella direzione", ha aggiunto. "Dobbiamo adattarci alle varianti. Il vantaggio dei vaccinati è quello di non contrarre la malattia grave, ma testare e tracciare è fondamentale", ha spiegato. (Rin)